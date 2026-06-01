Poissons

Loto du Club de l’Amitié de Poissons

Salle polyvalente de Poissons Poissons Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

Le Club de l’Amitié de Poissons vous invite à son loto le dimanche 21 juin à 14h. Tentez votre chance pour remporter de nombreux bons d’achat d’une valeur de 100€, 200€, 250€ et jusqu’à 500€ !

Sur place, profitez également d’une buvette et d’un espace restauration pour passer un agréable moment en famille ou entre amis.

Les cartons sont proposés au tarif de 2€, et l’ouverture des portes se fera à 12h30. .

Salle polyvalente de Poissons Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 29 15 84

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English :

L’événement Loto du Club de l’Amitié de Poissons Poissons a été mis à jour le 2026-06-04 par Antenne de Joinville