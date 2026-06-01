Loto du Club de l’Amitié de Poissons Poissons
Loto du Club de l’Amitié de Poissons Poissons dimanche 21 juin 2026.
Poissons
Loto du Club de l’Amitié de Poissons
Salle polyvalente de Poissons Poissons Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
Le Club de l’Amitié de Poissons vous invite à son loto le dimanche 21 juin à 14h. Tentez votre chance pour remporter de nombreux bons d’achat d’une valeur de 100€, 200€, 250€ et jusqu’à 500€ !
Sur place, profitez également d’une buvette et d’un espace restauration pour passer un agréable moment en famille ou entre amis.
Les cartons sont proposés au tarif de 2€, et l’ouverture des portes se fera à 12h30. .
Salle polyvalente de Poissons Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 29 15 84
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English :
L’événement Loto du Club de l’Amitié de Poissons Poissons a été mis à jour le 2026-06-04 par Antenne de Joinville