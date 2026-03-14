Loto du club de l’Oustaou Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Loto du club de l’Oustaou

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Venez nombreux participer au loto organisé par le club de l’Oustaou. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place.

Venez nombreux participer au loto organisé par le club de l’Oustaou. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place. .

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 21 16 72

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English : Loto du club de l’Oustaou

Come and take part in the bingo organized by the Club de l’Oustaou. Lots of prizes to be won and, for even more luck, a prize draw. Refreshments and snacks on site.

L’événement Loto du club de l’Oustaou Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-03-10 par OT du Pays de Lauzun