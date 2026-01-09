Loto du Club de Rugby Trembladais Arvert
Loto du Club de Rugby Trembladais Arvert samedi 7 février 2026.
Loto du Club de Rugby Trembladais
Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Loto organisé par le Club de Rugby Trembladais.
Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 03 13 57
English :
Loto organized by the Club de Rugby Trembladais.
