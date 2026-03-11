Loto du club des Retrouvailles Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Loto du club des Retrouvailles

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Loto organisé par le club des Retrouvailles avec de nombreux lots à gagner, bons d’achats de 50€ et 30€ et un Airfryer. Partie gratuite pour les enfants de 6 à 10 ans. .

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du club des Retrouvailles

L’événement Loto du club des Retrouvailles Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-03-06 par OT de Noblat