Loto du Club des Séniors rue des Ecoles Saint-Sauveur

Loto du Club des Séniors

rue des Ecoles Salle des fêtes Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le club des Séniors organise son loto dans la salle polyvalente.

Ouvert à tous. .

rue des Ecoles Salle des fêtes Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 25 52 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du Club des Séniors

L’événement Loto du Club des Séniors Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Médoc-Vignoble