LOTO DU CLUB DES SOURCES DU LOT Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet samedi 6 septembre 2025.

LOTO DU CLUB DES SOURCES DU LOT

Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

GGénérations Mouvement Club Les Sources du Lot vous propose un loto samedi 6 septembre à 20h salle Jean Castan.

Nombreux lots à gagner, nous vous attendons nombreux !

Buvette sur place.

Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 83 11 00 81

English :

GGénérations Mouvement Club Les Sources du Lot invites you to a bingo on Saturday, September 6 at 8pm in the Salle Jean Castan.

Lots of prizes to be won. We look forward to seeing you there!

Refreshments on site.

German :

GGénérations Mouvement Club Les Sources du Lot veranstaltet am Samstag, den 6. September um 20 Uhr im Saal Jean Castan ein Lotto.

Es gibt viele Preise zu gewinnen, wir erwarten Sie zahlreich!

Getränke vor Ort.

Italiano :

Il GGénérations Mouvement Club Les Sources du Lot organizza una lotteria sabato 6 settembre alle 20.00 nella Salle Jean Castan.

Ci sono molti premi in palio e non vediamo l’ora di vedervi!

Rinfresco disponibile.

Espanol :

El GGénérations Mouvement Club Les Sources du Lot organiza una lotería el sábado 6 de septiembre a las 20.00 horas en la sala Jean Castan.

Nos alegramos de contar con su presencia

Refrescos disponibles.

