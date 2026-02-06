Loto du club des supporters de l’ASM XV

Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Amateurs de lotos, venez participer à la quine organisée par le club des supporters de l’ASM XV. Plus de 36 lots à gagner lors des parties et autant à la bourriche.

Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 51 30 19

English : Loto du club des supporters de l’ASM XV

Lovers of bingo, come and take part in the quine organized by the ASM XV supporters’ club. More than 36 prizes to be won during the games and as many at the bourriche .

L’événement Loto du club des supporters de l’ASM XV Saint-Pardoux-Isaac a été mis à jour le 2026-02-02 par OT du Pays de Lauzun