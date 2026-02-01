LOTO DU CLUB DES TILLEULS

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Rendez-vous à la salle des fêtes du village à partir de 14h pour participer au Loto du Club les Tilleuls !

Pleins de lots à gagner …. Quine carton plein d’une valeur de 200€ !

2.5€ le carton, 20€ les 10.

Rendez-vous à la salle des fêtes du village à partir de 14h pour participer au Loto du Club les Tilleuls !

Pleins de lots à gagner …. Quine carton plein d’une valeur de 200€ !

2.5€ le carton, 20€ les 10. .

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie lestilleuls48340@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet up at the village hall from 2pm to take part in the Club les Tilleuls Loto!

Lots of prizes to be won …. Full cardboard quine worth 200?

2.5? per box, 20? per 10.

L’événement LOTO DU CLUB DES TILLEULS Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-02-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn