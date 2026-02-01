LOTO DU CLUB DES TILLEULS Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil
LOTO DU CLUB DES TILLEULS
Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Saint-Germain-du-Teil Lozère
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Rendez-vous à la salle des fêtes du village à partir de 14h pour participer au Loto du Club les Tilleuls !
Pleins de lots à gagner …. Quine carton plein d’une valeur de 200€ !
2.5€ le carton, 20€ les 10.
Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie lestilleuls48340@gmail.com
English :
Meet up at the village hall from 2pm to take part in the Club les Tilleuls Loto!
Lots of prizes to be won …. Full cardboard quine worth 200?
2.5? per box, 20? per 10.
