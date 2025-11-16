Loto du Club du Sourire Villeréal
Loto du Club du Sourire Villeréal dimanche 16 novembre 2025.
Loto du Club du Sourire
Salle François Mitterrand Villeréal Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Loto organisé par le Club du Sourire (club des aînés de Villeréal).
Nombreux lots et bons d’achats à gagner.
Salle François Mitterrand Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 78 34 22
English : Loto du Club du Sourire
Loto organized by the Club du Sourire (Villeréal seniors’ club).
Lots of prizes and vouchers to be won.
German : Loto du Club du Sourire
Lotto, organisiert vom Club du Sourire (Seniorenclub von Villeréal).
Zahlreiche Lose und Einkaufsgutscheine zu gewinnen.
Italiano :
Loto organizzata dal Club du Sourire (club degli anziani di Villeréal).
In palio tanti premi e buoni acquisto.
Espanol :
Loto organizado por el Club du Sourire (club de la tercera edad de Villeréal).
Muchos premios y vales para ganar.
