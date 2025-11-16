Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto du Club du Sourire Villeréal

Loto du Club du Sourire Villeréal dimanche 16 novembre 2025.

Salle François Mitterrand Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

2025-11-16

Loto organisé par le Club du Sourire (club des aînés de Villeréal).

Nombreux lots et bons d’achats à gagner.
Salle François Mitterrand Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 78 34 22 

English : Loto du Club du Sourire

Loto organized by the Club du Sourire (Villeréal seniors’ club).

Lots of prizes and vouchers to be won.

German : Loto du Club du Sourire

Lotto, organisiert vom Club du Sourire (Seniorenclub von Villeréal).

Zahlreiche Lose und Einkaufsgutscheine zu gewinnen.

Italiano :

Loto organizzata dal Club du Sourire (club degli anziani di Villeréal).

In palio tanti premi e buoni acquisto.

Espanol :

Loto organizado por el Club du Sourire (club de la tercera edad de Villeréal).

Muchos premios y vales para ganar.

L’événement Loto du Club du Sourire Villeréal a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Coeur de Bastides