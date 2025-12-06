Loto du Club du Sourire Villeréal

Loto du Club du Sourire Villeréal dimanche 15 mars 2026.

Salle François Mitterrand Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2026-03-15
2026-03-15

Loto organisé par le Club du Sourire (club des aînés de Villeréal)
Nombreux lots et bons d’achats à gagner.
Salle François Mitterrand Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 14 01 13 

English : Loto du Club du Sourire

Loto organized by Club du Sourire (Villeréal seniors’ club)
Lots of prizes and vouchers to be won.

L’événement Loto du Club du Sourire Villeréal a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Coeur de Bastides