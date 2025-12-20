Loto du Club du Sourire Salle François Mitterrand Villeréal

Loto du Club du Sourire

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Loto organisé par le Club du Sourire (club des aînés de Villeréal)

Nombreux lots et bons d’achats à gagner.

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 14 01 13

English : Loto du Club du Sourire

Loto organized by Club du Sourire (Villeréal seniors’ club)

Lots of prizes and vouchers to be won.

