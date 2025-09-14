Loto du Club Gaieté et Loisirs Allemans-du-Dropt

Loto du Club Gaieté et Loisirs Allemans-du-Dropt dimanche 14 septembre 2025.

Loto du Club Gaieté et Loisirs

Salle des fêtes Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Venez nombreux participer au loto organisé par l’association Gaieté et Loisirs. De nombreux sont à gagner, caissettes de viandes, bons d’achats et plateaux gourmands. 6 parties 3 quines 3 cartons et un carton sec avec un bon d’achat de 200 euros. Bourriche. Buvette et pâtisserie sur place.

Salle des fêtes Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 24 69

English : Loto du Club Gaieté et Loisirs

Come and take part in the bingo organized by the Gaieté et Loisirs association. Lots of prizes to be won, including meat boxes, shopping vouchers and gourmet trays. 6 games: 3 quines 3 boxes and a dry box with a 200-euro voucher. Bourriche. Refreshments and pastries on site.

German : Loto du Club Gaieté et Loisirs

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie am Lotto teil, das vom Verein Gaieté et Loisirs organisiert wird. Es gibt viel zu gewinnen: Fleischkisten, Einkaufsgutscheine und Feinschmeckerplatten. 6 Spiele: 3 Quines 3 Kartons und ein trockener Karton mit einem Einkaufsgutschein von 200 Euro. Eine Geldbörse ist vorhanden. Getränke und Gebäck vor Ort.

Italiano :

Partecipate alla lotteria organizzata dall’associazione Gaieté et Loisirs. In palio tanti premi, tra cui scatole di carne, buoni spesa e vassoi gourmet. 6 giochi: 3 quines 3 scatole e una scatola secca con un buono di 200 euro. Bourriche. Rinfresco e pasticceria sul posto.

Espanol : Loto du Club Gaieté et Loisirs

Participe en el sorteo organizado por la asociación Gaieté et Loisirs. Hay muchos premios para ganar, entre ellos cajas de carne, vales de compra y bandejas gourmet. 6 juegos: 3 quines 3 cajas y una caja seca con un vale de 200 euros. Bourriche. Refrescos y bollería in situ.

L’événement Loto du Club Gaieté et Loisirs Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2025-08-05 par OT du Pays de Lauzun