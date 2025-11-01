Loto du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Loto du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron samedi 1 novembre 2025.
Loto du Club Le Trait d’Union
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
Le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 14:30:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Venez passer un bon après-midi en notre compagnie et remportez des lots.
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07
English : Club Le Trait d’Union bingo
Come and enjoy an afternoon with us and win prizes.
German : Lotto des Clubs Le Trait d’Union
Verbringen Sie einen schönen Nachmittag mit uns und gewinnen Sie tolle Preise.
Italiano :
Venite a trascorrere un pomeriggio con noi e a vincere dei premi.
Espanol : Loto del Club Le Trait d’Union
Ven a disfrutar de una tarde con nosotros y gana premios.
