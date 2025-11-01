Loto du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Loto du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron samedi 1 novembre 2025.

Loto du Club Le Trait d’Union

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

Le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Venez passer un bon après-midi en notre compagnie et remportez des lots.

.

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07

English : Club Le Trait d’Union bingo

Come and enjoy an afternoon with us and win prizes.

German : Lotto des Clubs Le Trait d’Union

Verbringen Sie einen schönen Nachmittag mit uns und gewinnen Sie tolle Preise.

Italiano :

Venite a trascorrere un pomeriggio con noi e a vincere dei premi.

Espanol : Loto del Club Le Trait d’Union

Ven a disfrutar de una tarde con nosotros y gana premios.

L’événement Loto du Club Le Trait d’Union Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes