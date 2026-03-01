LOTO du Club l’OUSTAU Salle du Vignares Valréas

LOTO du Club l’OUSTAU

Salle du Vignares 26c, chemin du Moulin Neuf Valréas Vaucluse

Tarif : 4 – 4 – 20 EUR

Début : 2026-03-28 13:30:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

Loto du Club l’Oustau Ouverture de la salle 13h30 Début du tirage à 14h30 4€ le carton 10€ les 3 cartons 20€ les 7 cartons

Nombreux lot TOMBOLA entracte avec boissons , pâtisseries

Merci d’avance aux pâtissières bénévoles.

Salle du Vignares 26c, chemin du Moulin Neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 16 17 65 cluboustau@gmail.com

English :

Club l’Oustau Lotto Opening of the hall at 1:30 pm Draw begins at 2:30 pm 4? per box 10? per 3 boxes 20? per 7 boxes

Numerous prizes TOMBOLA Intermission with drinks and pastries

Thanks in advance to our volunteer bakers.

