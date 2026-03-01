LOTO du Club l’OUSTAU Salle du Vignares Valréas
LOTO du Club l’OUSTAU Salle du Vignares Valréas samedi 28 mars 2026.
LOTO du Club l’OUSTAU
Salle du Vignares 26c, chemin du Moulin Neuf Valréas Vaucluse
Tarif : 4 – 4 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 13:30:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Loto du Club l’Oustau Ouverture de la salle 13h30 Début du tirage à 14h30 4€ le carton 10€ les 3 cartons 20€ les 7 cartons
Nombreux lot TOMBOLA entracte avec boissons , pâtisseries
Merci d’avance aux pâtissières bénévoles.
.
Salle du Vignares 26c, chemin du Moulin Neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 16 17 65 cluboustau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Club l’Oustau Lotto Opening of the hall at 1:30 pm Draw begins at 2:30 pm 4? per box 10? per 3 boxes 20? per 7 boxes
Numerous prizes TOMBOLA Intermission with drinks and pastries
Thanks in advance to our volunteer bakers.
L’événement LOTO du Club l’OUSTAU Valréas a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes