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LOTO du Club l’OUSTAU Espace Jean Duffard Valréas

LOTO du Club l’OUSTAU Espace Jean Duffard Valréas dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Espace Jean Duffard

Adresse : Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : 2026-04-12T

Fin : 2026-04-12T

Tarif : 4€ le carton

Valréas

LOTO du Club l’OUSTAU

Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

4€ le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Ouverture de la salle 13h30 , début du tirage à 14h30€ le carton 10€ les 3 cartons 20€ les 7 cartons
Nombreux lots TOMBOLA entracte avec boissons, pâtisserie
Merci à nos pâtissières bé

Nombreux lots TOMBOLA entracte avec boissons, pâtisserie
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Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69  cluboustau@gmail.com

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English :

Opening of the hall at 1:30 pm, beginning of the draw at 2:30 pm? per box 10? per 3 boxes 20? per 7 boxes
Numerous prizes TOMBOLA intermission with drinks and pastries
Thanks to our bé

Many prizes TOMBOLA intermission with drinks and pastries

L’événement LOTO du Club l’OUSTAU Valréas a été mis à jour le 2025-03-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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