LOTO du Club l’OUSTAU Espace Jean Duffard Valréas

Valréas

LOTO du Club l’OUSTAU

Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

4€ le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Ouverture de la salle 13h30 , début du tirage à 14h30€ le carton 10€ les 3 cartons 20€ les 7 cartons

Nombreux lots TOMBOLA entracte avec boissons, pâtisserie

Merci à nos pâtissières bé



Nombreux lots TOMBOLA entracte avec boissons, pâtisserie

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Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

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English :

Opening of the hall at 1:30 pm, beginning of the draw at 2:30 pm? per box 10? per 3 boxes 20? per 7 boxes

Numerous prizes TOMBOLA intermission with drinks and pastries

Thanks to our bé



Many prizes TOMBOLA intermission with drinks and pastries

L’événement LOTO du Club l’OUSTAU Valréas a été mis à jour le 2025-03-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes