LOTO du Club l’OUSTAU Espace Jean Duffard Valréas
LOTO du Club l’OUSTAU Espace Jean Duffard Valréas dimanche 12 avril 2026.
Valréas
LOTO du Club l’OUSTAU
Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – – EUR
4€ le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Ouverture de la salle 13h30 , début du tirage à 14h30€ le carton 10€ les 3 cartons 20€ les 7 cartons
Nombreux lots TOMBOLA entracte avec boissons, pâtisserie
Merci à nos pâtissières bé
Nombreux lots TOMBOLA entracte avec boissons, pâtisserie
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Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com
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English :
Opening of the hall at 1:30 pm, beginning of the draw at 2:30 pm? per box 10? per 3 boxes 20? per 7 boxes
Numerous prizes TOMBOLA intermission with drinks and pastries
Thanks to our bé
Many prizes TOMBOLA intermission with drinks and pastries
L’événement LOTO du Club l’OUSTAU Valréas a été mis à jour le 2025-03-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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