Loto du club MGHandBall Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne
dimanche 11 octobre 2026 · Salle Gambetta · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Loto du club MGHandBall
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Venez participer au loto organisé par l’association MGHandBall. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place.
Venez participer au loto organisé par l’association MGHandBall. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place. .
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 6047022@ffhandball.net
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English : Loto du club MGHandBall
Come and take part in the bingo organized by the MGHandBall association. Lots of prizes to be won and, for even more luck, a prize draw. Refreshments and snacks on site.
L’événement Loto du club MGHandBall Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun
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