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Loto du club MGHandBall Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

dimanche 11 octobre 2026 · Salle Gambetta · Miramont-de-Guyenne

Loto du club MGHandBall Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle Gambetta
Adresse
Boulevard Gambetta
Ville
47800 Miramont-de-Guyenne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Tarif de base - plein tarif

Miramont-de-Guyenne

Loto du club MGHandBall

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Venez participer au loto organisé par l’association MGHandBall. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place.
Venez participer au loto organisé par l’association MGHandBall. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place.   .

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   6047022@ffhandball.net

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English : Loto du club MGHandBall

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L’événement Loto du club MGHandBall Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun

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