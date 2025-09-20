Loto du club MGHandBall Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Loto du club MGHandBall

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Venez participer au loto organisé par l’association MGHandBall. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place.

Venez participer au loto organisé par l’association MGHandBall. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place. .

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 6047022@ffhandball.net

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English : Loto du club MGHandBall

Come and take part in the bingo organized by the MGHandBall association. Lots of prizes to be won and, for even more luck, a prize draw. Refreshments and snacks on site.

L’événement Loto du club MGHandBall Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun