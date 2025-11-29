Loto du Club Nautique de Martigues Gymnase des Salins Martigues
Loto du Club Nautique de Martigues Gymnase des Salins Martigues samedi 29 novembre 2025.
Loto du Club Nautique de Martigues
Samedi 29 novembre 2025 de 14h à 20h.
Dimanche 11 janvier 2026 de 14h à 20h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône
Loto organisé par le club nautique de Martigues. Rendez-vous au Gymnase des Salins.
Tentez votre chance et gagnez de nombreux lots. .
Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 17 46 contact@clubnautiquemartigues.fr
English :
Loto organised by the Martigues sailing club. Meet at the Gymnase des Salins.
German :
Lotto, organisiert vom Club nautique de Martigues. Treffpunkt: Gymnase des Salins.
Italiano :
Loto organizzata dal club velico di Martigues. Ritrovo presso la Palestra dei Salins.
Espanol :
Loto organizada por el club náutico de Martigues. Cita en el Gymnase des Salins.
