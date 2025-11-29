Loto du Club Nautique de Martigues Gymnase des Salins Martigues

Loto du Club Nautique de Martigues

Samedi 29 novembre 2025 de 14h à 20h.

Dimanche 11 janvier 2026 de 14h à 20h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

2025-11-29 2026-01-11

Loto organisé par le club nautique de Martigues. Rendez-vous au Gymnase des Salins.

Tentez votre chance et gagnez de nombreux lots. .

Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 17 46 contact@clubnautiquemartigues.fr

English :

Loto organised by the Martigues sailing club. Meet at the Gymnase des Salins.

German :

Lotto, organisiert vom Club nautique de Martigues. Treffpunkt: Gymnase des Salins.

Italiano :

Loto organizzata dal club velico di Martigues. Ritrovo presso la Palestra dei Salins.

Espanol :

Loto organizada por el club náutico de Martigues. Cita en el Gymnase des Salins.

