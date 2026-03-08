LOTO DU CLUB SANS SOUCI Montblanc
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – –
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
2026-03-19
Le Club Sans Souci vous invite à son loto, un moment ludique et convivial
Ouvert à tous. Une animation idéale pour se retrouver, partager un bon moment et tenter sa chance dans une ambiance chaleureuse. .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 61 78 73 32
English :
Club Sans Souci invites you to its bingo, a fun and friendly event
L’événement LOTO DU CLUB SANS SOUCI Montblanc a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34