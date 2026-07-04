Loto du club taurin 22 août Parc du Château Saint-Andiol

Informations pratiques

Saint-Andiol

Loto du club taurin 22 août

Samedi 22 août 2026 de 20h30 à 0h. Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Loto du Club Taurin Lou Bouvaou samedi 22 août

Le Club Taurin vous donne rendez-vous pour une soirée d’été mémorable et conviviale, samedi 22 août à 20h30 aux Arènes de Saint-Andiol.



5 € le carton, 10 € les 3 cartons et 20 € les 6 cartons + 1 OFFERT



La chance va sourire à beaucoup d’entre vous ! Venez tenter de remporter

– Une Banaste d’une valeur de 200 €

– De nombreux bons d’achats

– Des paniers garnis bien gourmands

– Des repas gastronomiques

– Des colis de viande et plein d’autres lots surprises !



Ambiance festive et gourmande sur place, notre équipe vous accueille dans une ambiance chaleureuse avec tout ce qu’il faut pour vous régaler

– Buvette

– Grillades savoureuses

– Frites croustillantes .

Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 89 27 24

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English :

Lou Bouvaou Bullfighting Club Lottery on Saturday, August 22

L’événement Loto du club taurin 22 août Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence