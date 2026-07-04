Loto du club taurin 22 août Parc du Château Saint-Andiol
samedi 22 août 2026 · Parc du Château · Saint-Andiol
Informations pratiques
Saint-Andiol
Loto du club taurin 22 août
Samedi 22 août 2026 de 20h30 à 0h. Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Loto du Club Taurin Lou Bouvaou samedi 22 août
Le Club Taurin vous donne rendez-vous pour une soirée d’été mémorable et conviviale, samedi 22 août à 20h30 aux Arènes de Saint-Andiol.
5 € le carton, 10 € les 3 cartons et 20 € les 6 cartons + 1 OFFERT
La chance va sourire à beaucoup d’entre vous ! Venez tenter de remporter
– Une Banaste d’une valeur de 200 €
– De nombreux bons d’achats
– Des paniers garnis bien gourmands
– Des repas gastronomiques
– Des colis de viande et plein d’autres lots surprises !
Ambiance festive et gourmande sur place, notre équipe vous accueille dans une ambiance chaleureuse avec tout ce qu’il faut pour vous régaler
– Buvette
– Grillades savoureuses
– Frites croustillantes .
Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 89 27 24
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English :
Lou Bouvaou Bullfighting Club Lottery on Saturday, August 22
L’événement Loto du club taurin 22 août Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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