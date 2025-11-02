Loto du Club Taurin d’Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins

Loto du Club Taurin d’Alleins

Dimanche 2 novembre 2025 à partir de 15h.

Ouverture des portes à 14h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

C’est désormais une tradition le Club taurin d’Alleins organise son Loto.

Quines, cartons… à vos jetons !

De nombreux lots sont à gagner lors de cet après-midi de jeu

Cafetière Senseo, bons boucherie, fer à repasser, Airfryer Moulinex, sacs et corbeille garnis et de nombreux bons !

Gros lot Une box week-end pour 2 personnes.



Pensez à apporter vos jetons !



Une buvette sera assurée pendant tout l’après-midi. .

Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ctprlebastidon@gmail.com

English :

It is a tradition the Club taurin organizes its loto. Let’s play !

German :

Es ist nun schon Tradition: Der Stierkampfclub von Alleins veranstaltet sein Lotto.

Quines, Kartons… ran an die Chips!

Italiano :

È ormai una tradizione: il Club taurin d’Alleins organizza la sua Loto.

Quine, carte… fate il pieno di fiches!

Espanol :

Ya es tradición: el Club taurino de Alleins organiza su Loto.

Quines, cartas… ¡a jugar!

