Loto du Club Taurin d’Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins

Loto du Club Taurin d’Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins dimanche 29 mars 2026.

Loto du Club Taurin d’Alleins

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 14h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

C’est désormais une tradition le Club taurin d’Alleins organise son Loto.
Quines, cartons… à vos jetons !
De nombreux lots sont à gagner lors de cet après-midi de jeu
Appareil à soda, plancha, friteuse Airfryer, sacs garnis et de nombreux bons !
Gros lot Une box week-end pour 2 personnes.

Pensez à apporter vos jetons !

Une buvette sera assurée pendant tout l’après-midi.   .

Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   ctprlebastidon@gmail.com

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English :

It is a tradition the Club taurin organizes its loto. Let’s play !

L’événement Loto du Club Taurin d’Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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