Loto du Club Taurin d’Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins

Loto du Club Taurin d’Alleins

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 14h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

C’est désormais une tradition le Club taurin d’Alleins organise son Loto.

Quines, cartons… à vos jetons !

De nombreux lots sont à gagner lors de cet après-midi de jeu

Appareil à soda, plancha, friteuse Airfryer, sacs garnis et de nombreux bons !

Gros lot Une box week-end pour 2 personnes.



Pensez à apporter vos jetons !



Une buvette sera assurée pendant tout l’après-midi. .

Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ctprlebastidon@gmail.com

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English :

It is a tradition the Club taurin organizes its loto. Let’s play !

L’événement Loto du Club Taurin d’Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes