Loto du Club Taurin d’Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins
Loto du Club Taurin d’Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins dimanche 29 mars 2026.
Loto du Club Taurin d’Alleins
Dimanche 29 mars 2026 à partir de 14h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
C’est désormais une tradition le Club taurin d’Alleins organise son Loto.
Quines, cartons… à vos jetons !
De nombreux lots sont à gagner lors de cet après-midi de jeu
Appareil à soda, plancha, friteuse Airfryer, sacs garnis et de nombreux bons !
Gros lot Une box week-end pour 2 personnes.
Pensez à apporter vos jetons !
Une buvette sera assurée pendant tout l’après-midi. .
Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ctprlebastidon@gmail.com
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English :
It is a tradition the Club taurin organizes its loto. Let’s play !
L’événement Loto du Club Taurin d’Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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