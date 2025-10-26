Loto du Club Taurin d’Entressen Entressen Istres
Loto du Club Taurin d’Entressen Entressen Istres dimanche 26 octobre 2025.
Bouches-du-Rhône
Loto du Club Taurin d’Entressen Dimanche 26 octobre 2025 à 15h.
Ouverture des portes à 13h30. Entressen 7 Rue des intimes Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-26 15:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Tentez de remporter un carton plein au grand loto du club taurin d’Entressen au gymnase Arcelli.
Avec à gagner croisière, vélo électrique, voyage, TV, ordinateur, trottinette, jambons, paniers garnis et la banaste du club. .
Entressen 7 Rue des intimes
Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 54 60 57
English :
Try your luck at the Entressen bullfighting club’s big lotto at the Arcelli gymnasium.
German :
Versuchen Sie, beim großen Lotto des Stierkampfclubs von Entressen in der Arcelli-Gymnasiumhalle eine volle Kiste zu gewinnen.
Italiano :
Tentate la fortuna alla grande lotteria della corrida di Entressen presso la palestra Arcelli.
Espanol :
Pruebe suerte en la gran lotería del club taurino Entressen, en el gimnasio Arcelli.
L’événement Loto du Club Taurin d’Entressen Istres a été mis à jour le 2024-12-09 par Office de Tourisme d’Istres