Loto du club taurin La Bourgine Eyragues dimanche 21 décembre 2025.
Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 18h. Salle Baudile Lagnel Eyragues Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-21 18:00:00
Loto organisé par le club taurin La Bourgine.
Nombreux lots célèbre charreton, weekend à Vias pour 6 personnes, week-end au camping les Sables (07), trottinette éléctrique, volailles,
et bien d’autres lots.
Dans les 3 bars et Salle Baudile Lagnel. .
Salle Baudile Lagnel Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 81 01 36 pierre.pancin@orange.fr
English :
Loto organized by La Bourgine bullfighting club.
