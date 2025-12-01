Loto du club taurin La Bourgine Eyragues

Loto du club taurin La Bourgine

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 18h. Salle Baudile Lagnel Eyragues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-21 18:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Loto organisé par le club taurin La Bourgine.

Nombreux lots célèbre charreton, weekend à Vias pour 6 personnes, week-end au camping les Sables (07), trottinette éléctrique, volailles,

et bien d’autres lots.

Dans les 3 bars et Salle Baudile Lagnel. .

Salle Baudile Lagnel Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 81 01 36 pierre.pancin@orange.fr

Loto organized by La Bourgine bullfighting club.

