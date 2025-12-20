Loto du Club Taurin Lou Bouvaou, Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol

Loto du Club Taurin Lou Bouvaou

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 16h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Loto du Club Taurin de Saint Andiol Lou Bouvaou

A 16h

Nombreux lots à gagner, (bons d’achat, panier garnis, banaste valeur 200€…).

buvette sur place. .

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 89 27 24

