Loto du Club Taurin Lou Bouvaou, Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol
Loto du Club Taurin Lou Bouvaou, Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol dimanche 11 janvier 2026.
Loto du Club Taurin Lou Bouvaou
Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 16h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Loto du Club Taurin
Loto du Club Taurin de Saint Andiol Lou Bouvaou
A 16h
Nombreux lots à gagner, (bons d’achat, panier garnis, banaste valeur 200€…).
buvette sur place. .
Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 89 27 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto of the Bullfighting Club
L’événement Loto du Club Taurin Lou Bouvaou Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence