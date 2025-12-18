Loto du Club Taurin Lou Bouvaou Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol
Loto du Club Taurin Lou Bouvaou Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol dimanche 11 janvier 2026.
Loto du Club Taurin Lou Bouvaou
Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 16h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Loto du Club Taurin
Loto du Club Taurin de Saint Andiol Lou Bouvaou
À 16h, dans la salle du Château. Buvette sur place.
Nombreux lots à gagner (bons d’achat, paniers garnis, banaste valeur 200€…)
5€ le carton 10€ les 3 20€ les 6 + 1 offert.
12 quines 7 cartons pleins. .
Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 89 27 24
English :
Loto of the Bullfighting Club
