Loto du Club Taurin Lou Rami Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon

Loto du Club Taurin Lou Rami

Dimanche 8 février 2026 à partir de 15h.

Ouverture des portes à 13h30. Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Loto du Club Taurin Lou Rami.

Loto organisé par le Club Taurin Lou Rami au Centre Paul Faraud.

18 quines, 7 cartons pleins, 1 partie surprise.



De nombreux lots à gagner bons d’achat, box viande de porc et de bœuf, petit électroménager, séjour gourmand (2 personnes), séjour en Espagne (8 pers.) sur la Costa Dorada. .

Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 04 62 95

English :

Loto of the Club Taurin Lou Rami.

L’événement Loto du Club Taurin Lou Rami Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence