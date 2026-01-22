Loto du Club Taurin Lou Rami Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon
Loto du Club Taurin Lou Rami Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon dimanche 8 février 2026.
Loto du Club Taurin Lou Rami
Dimanche 8 février 2026 à partir de 15h.
Ouverture des portes à 13h30. Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Loto du Club Taurin Lou Rami.
Loto organisé par le Club Taurin Lou Rami au Centre Paul Faraud.
18 quines, 7 cartons pleins, 1 partie surprise.
De nombreux lots à gagner bons d’achat, box viande de porc et de bœuf, petit électroménager, séjour gourmand (2 personnes), séjour en Espagne (8 pers.) sur la Costa Dorada. .
Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 04 62 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto of the Club Taurin Lou Rami.
L’événement Loto du Club Taurin Lou Rami Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence