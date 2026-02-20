Loto du club taurin PLAISANCE Plaisance
Loto du club taurin PLAISANCE Plaisance vendredi 6 mars 2026.
Loto du club taurin
PLAISANCE Arènes Plaisance Gers
Début : 2026-03-06 21:00:00
Grand loto des amis de la Course Landaise avec de nombreux lots à gagner.
Bons d’achat de 30€ 40€ 60€ 100€ 150€
Lots de volailles, saucisse, rôtis, cœurs cuisses magrets de canards, canards gras avec et sans foie
BINGO 100€ Baron foie gras 100€ bons d’achat
BINGO 100 euros baron foie gras et 100 euros bon d’achat
Vente de produits loto sur place
1 carton gratuit à droite et à gauche de chaque gagnant d’un carton plein
Pâtisserie et buvette vous seront proposées sur place.
PLAISANCE Arènes Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 84 52 28 82 clb.plaisance@gmail.com
English :
Grand loto des amis de la Course Landaise with lots of prizes to be won.
Vouchers worth 30? 40? 60? 100? 150?
Lots of poultry, sausages, roasts, duck hearts/legs/breasts, fattened ducks with and without liver
BINGO 100? Baron foie gras 100? vouchers
BINGO: 100 euros baron foie gras and 100 euros gift voucher
Sale of lotto products on site
1 free card to the right and left of each full-card winner
Pastries and refreshments available on site.
