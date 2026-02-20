Loto du club taurin PLAISANCE Plaisance

Loto du club taurin

PLAISANCE Arènes Plaisance Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 21:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Grand loto des amis de la Course Landaise avec de nombreux lots à gagner.

Bons d’achat de 30€ 40€ 60€ 100€ 150€

Lots de volailles, saucisse, rôtis, cœurs cuisses magrets de canards, canards gras avec et sans foie

BINGO 100€ Baron foie gras 100€ bons d’achat

BINGO 100 euros baron foie gras et 100 euros bon d’achat

Vente de produits loto sur place

1 carton gratuit à droite et à gauche de chaque gagnant d’un carton plein

Pâtisserie et buvette vous seront proposées sur place.

.

PLAISANCE Arènes Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 84 52 28 82 clb.plaisance@gmail.com

English :

Grand loto des amis de la Course Landaise with lots of prizes to be won.

Vouchers worth 30? 40? 60? 100? 150?

Lots of poultry, sausages, roasts, duck hearts/legs/breasts, fattened ducks with and without liver

BINGO 100? Baron foie gras 100? vouchers

BINGO: 100 euros baron foie gras and 100 euros gift voucher

Sale of lotto products on site

1 free card to the right and left of each full-card winner

Pastries and refreshments available on site.

