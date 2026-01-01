Loto du club Tulette
Loto du club Tulette dimanche 25 janvier 2026.
Loto du club
Salle des fêtes Tulette Drôme
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Vous passerez un bon moment en jouant à ce loto et pourquoi pas repartir avec un lot !
A gagner des truffes, de l’agneau, des repas, des appareils ménagers…..
Salle des fêtes Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 39 19
English :
You’ll have a great time playing this bingo and why not go home with a prize!
To be won: truffles, lamb, meals, household appliances…..
L’événement Loto du club Tulette a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence