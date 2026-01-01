Loto du club

Salle des fêtes Tulette Drôme

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Vous passerez un bon moment en jouant à ce loto et pourquoi pas repartir avec un lot !

A gagner des truffes, de l’agneau, des repas, des appareils ménagers…..

.

Salle des fêtes Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 39 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’ll have a great time playing this bingo and why not go home with a prize!

To be won: truffles, lamb, meals, household appliances…..

L’événement Loto du club Tulette a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence