Loto du club Twirl du Fort Cussac-Fort-Médoc

Salle des fêtes Cussac-Fort-Médoc Gironde
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Le club associatif TWIRL DU FORT vous propose son tout premier loto !
Rendez-vous à la salle des fêtes de Cussac-Fort-Médoc le vendredi 10 octobre dès 20h pour un moment convivial.
Restauration sur place. .
Salle des fêtes Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 53 28 27 twirldufort@gmail.com
