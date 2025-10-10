Loto du club Twirl du Fort Cussac-Fort-Médoc

Loto du club Twirl du Fort Cussac-Fort-Médoc vendredi 10 octobre 2025.

Salle des fêtes Cussac-Fort-Médoc Gironde

Le club associatif TWIRL DU FORT vous propose son tout premier loto !

Rendez-vous à la salle des fêtes de Cussac-Fort-Médoc le vendredi 10 octobre dès 20h pour un moment convivial.

Restauration sur place. .

Salle des fêtes Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 53 28 27 twirldufort@gmail.com

