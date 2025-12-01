Loto du Club Espace Jean Duffard Valréas

Loto du Club

Espace Jean Duffard Club l’Oustau , 43 , Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

4€ le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 13:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Nombreux lots, tombola, entracte avec boissons, pâtisseries.

ouverture de la salle 13h30 début du tirage 14h30ns

.

Espace Jean Duffard Club l’Oustau , 43 , Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 16 17 65 cluboustau@gmail.com

English :

Numerous prizes, tombola, interval with drinks and pastries.

hall opens at 1:30pm draw begins at 2:30pm

L’événement Loto du Club Valréas a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes