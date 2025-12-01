Loto du Club Espace Jean Duffard Valréas
Loto du Club Espace Jean Duffard Valréas samedi 13 décembre 2025.
Loto du Club
Espace Jean Duffard Club l’Oustau , 43 , Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – – EUR
4€ le carton
Début : 2025-12-13 13:30:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Nombreux lots, tombola, entracte avec boissons, pâtisseries.
ouverture de la salle 13h30 début du tirage 14h30ns
Espace Jean Duffard Club l’Oustau , 43 , Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 16 17 65 cluboustau@gmail.com
English :
Numerous prizes, tombola, interval with drinks and pastries.
hall opens at 1:30pm draw begins at 2:30pm
