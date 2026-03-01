Loto du collège Hubert Reeves Salle des fêtes d’Epinac Épinac

Loto du collège Hubert Reeves

Salle des fêtes d’Epinac Place Charles de Gaulle Épinac Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 20 EUR

Début : 2026-03-28 18:30:00

Loto organisé au profit des élèves du collège Hubert Reeves.

+ de 15 parties (des bons d’achat chez Intermarché, Leclerc…), des bons pour de repas (Le Lutrin, La Trattoria, le ChâteauBriant), des entrées pour des parcs (Parc des Combes, acrobranche de Givry…) et beaucoup d’autres bons/lots. .

Salle des fêtes d’Epinac Place Charles de Gaulle Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 40 10 ludivine.trontin@ac-dijon.fr

L’événement Loto du collège Hubert Reeves Épinac a été mis à jour le 2026-03-02 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II