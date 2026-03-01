Loto du collège Hubert Reeves Salle des fêtes d’Epinac Épinac
Salle des fêtes d’Epinac Place Charles de Gaulle Épinac Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 20 EUR
Début : 2026-03-28 18:30:00
Loto organisé au profit des élèves du collège Hubert Reeves.
+ de 15 parties (des bons d’achat chez Intermarché, Leclerc…), des bons pour de repas (Le Lutrin, La Trattoria, le ChâteauBriant), des entrées pour des parcs (Parc des Combes, acrobranche de Givry…) et beaucoup d’autres bons/lots. .
