Loto du collège Ménans à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy

Salle des fêtes Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Rendez-vous au loto du collège Menans de Gy à 18h00, début des jeux à 19h00. Droite d’entrée adulte 15€ les 4 cartons, droite d’entrée enfant -16 ans 5€ 1 carton. TARIFS 1 carton 5€, 4 cartons 15€, 6 cartons 20€, BINGO, 1 carte 5€, 3 cartes 10€ (1 carton offert pour chaque réservation). De nombreux lots à gagner : bon 400€ zoo de Beauval, cokeoo, aspi robot, tireuse à bière et bien d’autres ! Restauration et buvette sur place .
Salle des fêtes Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté evenementapelmenans@gmail.com
