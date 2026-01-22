Loto du Collège Pierre Desproges Salle Polyvalente Louis Aragon Châlus

Loto du Collège Pierre Desproges

Salle Polyvalente Louis Aragon Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Loto organisé par le FSE du collègue Pierre Desproges de Châlus. Ouverture des portes à 19h.

Un grand loto convivial, réunissant petits et grands autour de nombreuses parties et d’une tombola. À la clé, une large dotation mêlant séjours, équipements high-tech, électroménager, loisirs, bons d’achat et produits gourmands. Une buvette et un espace restauration complètent ce moment festif, idéal pour partager une soirée chaleureuse et soutenir les actions éducatives locales. .

Salle Polyvalente Louis Aragon Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 33 01 36 fsepierredesproges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du Collège Pierre Desproges

L’événement Loto du Collège Pierre Desproges Châlus a été mis à jour le 2026-01-27 par Terres de Limousin