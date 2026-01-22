Loto du Collège Pierre Desproges Salle Polyvalente Louis Aragon Châlus

Loto du Collège Pierre Desproges Salle Polyvalente Louis Aragon Châlus samedi 28 février 2026.

Salle Polyvalente Louis Aragon Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Loto organisé par le FSE du collègue Pierre Desproges de Châlus. Ouverture des portes à 19h.
Un grand loto convivial, réunissant petits et grands autour de nombreuses parties et d’une tombola. À la clé, une large dotation mêlant séjours, équipements high-tech, électroménager, loisirs, bons d’achat et produits gourmands. Une buvette et un espace restauration complètent ce moment festif, idéal pour partager une soirée chaleureuse et soutenir les actions éducatives locales.   .

Salle Polyvalente Louis Aragon Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 33 01 36  fsepierredesproges@gmail.com

