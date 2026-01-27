Loto du collège Sous la Halle Riscle
Loto du collège Sous la Halle Riscle vendredi 6 février 2026.
Loto du collège
Sous la Halle RISCLE Riscle Gers
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises alors que le collège de Riscle vous convie à participer à leur loto. C’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !
Lot à gagner
– bon d’achat de 400€,
– enceintes,
– paniers gourmands,
– vins…
Buvette, crêpes et autres douceurs sucrées sur place !
.
Sous la Halle RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 58 67 70 0320029h@ac-toulouse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready for an evening of excitement, suspense and surprises as Collège de Riscle invites you to take part in their lotto. It’s much more than just a game of chance; it’s a thrilling community experience where luck can smile on any of you!
Prizes to be won
– voucher for 400?
– speakers,
– gourmet baskets,
– wine…
Refreshment bar, crêpes and other sweet treats on site!
L’événement Loto du collège Riscle a été mis à jour le 2026-01-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65