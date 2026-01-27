Loto du collège

Sous la Halle RISCLE Riscle Gers

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises alors que le collège de Riscle vous convie à participer à leur loto. C’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !

Lot à gagner

– bon d’achat de 400€,

– enceintes,

– paniers gourmands,

– vins…

Buvette, crêpes et autres douceurs sucrées sur place !

.

Sous la Halle RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 58 67 70 0320029h@ac-toulouse.fr

English :

Get ready for an evening of excitement, suspense and surprises as Collège de Riscle invites you to take part in their lotto. It’s much more than just a game of chance; it’s a thrilling community experience where luck can smile on any of you!

Prizes to be won

– voucher for 400?

– speakers,

– gourmet baskets,

– wine…

Refreshment bar, crêpes and other sweet treats on site!

L’événement Loto du collège Riscle a été mis à jour le 2026-01-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65