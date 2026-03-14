Loto du Comité de Jumelage Biscarrosse Landkreis Forchheim Salle Saint Exupéry Biscarrosse

Loto du Comité de Jumelage Biscarrosse Landkreis Forchheim

Salle Saint Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Loto avec buvette & restauration sur place

Ouverture des portes à 14h

Réservation uniquement par téléphone

A gagner des bons d’achat de 20 à 300 € .

Salle Saint Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 35 21 01 biscarrosse.forchheim@gmail.com

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English : Loto du Comité de Jumelage Biscarrosse Landkreis Forchheim

L’événement Loto du Comité de Jumelage Biscarrosse Landkreis Forchheim Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grands Lacs