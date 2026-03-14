Loto du Comité de Jumelage Biscarrosse Landkreis Forchheim Salle Saint Exupéry Biscarrosse
Loto du Comité de Jumelage Biscarrosse Landkreis Forchheim Salle Saint Exupéry Biscarrosse dimanche 29 mars 2026.
Loto du Comité de Jumelage Biscarrosse Landkreis Forchheim
Salle Saint Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Loto avec buvette & restauration sur place
Ouverture des portes à 14h
Réservation uniquement par téléphone
A gagner des bons d’achat de 20 à 300 € .
Salle Saint Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 35 21 01 biscarrosse.forchheim@gmail.com
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English : Loto du Comité de Jumelage Biscarrosse Landkreis Forchheim
L’événement Loto du Comité de Jumelage Biscarrosse Landkreis Forchheim Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grands Lacs