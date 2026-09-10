AGENDA · L'Éguille
Loto du comité de jumelage Salle des fêtes L’Éguille
vendredi 9 octobre 2026 · Salle des fêtes · L'Éguille
Informations pratiques
L’Éguille
Loto du comité de jumelage
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:15:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Organisé par le comité de jumelage.
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Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 02 03
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English :
Organized by the Twinning Committee.
L’événement Loto du comité de jumelage L’Éguille a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique