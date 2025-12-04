Loto du Comité de Jumelage Salle des fêtes Saint-Estèphe

Loto du Comité de Jumelage Salle des fêtes Saint-Estèphe samedi 10 janvier 2026.

Salle des fêtes 2 espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10

2026-01-10

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Loto organisé par le Comité de Jumelage Pauillac-Pullach et le Comité de jumelage des jeunes.
Ouverture des portes dès 19h.
Sur réservation par e-mail ou Messenger.   .

Salle des fêtes 2 espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine   jumelage.pauillac.pullach@gmail.com

