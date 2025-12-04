Loto du Comité de Jumelage Salle des fêtes Saint-Estèphe

Loto du Comité de Jumelage

Salle des fêtes 2 espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Loto organisé par le Comité de Jumelage Pauillac-Pullach et le Comité de jumelage des jeunes.

Ouverture des portes dès 19h.

Sur réservation par e-mail ou Messenger. .

Salle des fêtes 2 espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine jumelage.pauillac.pullach@gmail.com

English : Loto du Comité de Jumelage

L’événement Loto du Comité de Jumelage Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Médoc-Vignoble