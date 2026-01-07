Loto du comité de jumelage Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Loto du comité de jumelage

salle des fêtes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 12:00:00

fin : 2026-02-01 13:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Le comité de jumelage de Scey-sur-Saône organise un loto à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône le dimanche 1er février. De nombreux lots sont à gagner! Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 13h30. Réservations au 06 88 77 50 26. .

salle des fêtes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 77 50 26

