Loto du comité de jumelage Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin dimanche 1 février 2026.
Début : 2026-02-01 12:00:00
fin : 2026-02-01 13:30:00
2026-02-01
Le comité de jumelage de Scey-sur-Saône organise un loto à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône le dimanche 1er février. De nombreux lots sont à gagner! Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 13h30. Réservations au 06 88 77 50 26. .
salle des fêtes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 77 50 26
