Loto du Comité des Fêtes au profit du Téléthon

Burgnac Haute-Vienne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Loto du comité des fêtes de Burgnac organisé dans le cadre du Téléthon.

Il sera animé par Cécile.

Très nombreux lots à gagner: des bons d’achat de 200 et 120€, autocuiseur SEB, création JL Puivif, bourriche d’huitres, repas pour 2 personnes au restaurant La Chassagne, 2 repas au Provençal, 2 repas Chez Alphonse, cocotte en fonte, etc…

14 parties à la landaise, partie spéciale à 2€ le carton avec 3 lots surprise, bourriche: 30 lots. 1 carton offert.

Buvette, sandwich, gâteaux.

L’argent récolté sera reversé au profit du Téléthon. .

Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23

