Loto du Comité des Fêtes au profit du Téléthon Burgnac
Burgnac
2025-12-07
2025-12-07
2025-12-07
Loto du comité des fêtes de Burgnac organisé dans le cadre du Téléthon.
Il sera animé par Cécile.
Très nombreux lots à gagner: des bons d’achat de 200 et 120€, autocuiseur SEB, création JL Puivif, bourriche d’huitres, repas pour 2 personnes au restaurant La Chassagne, 2 repas au Provençal, 2 repas Chez Alphonse, cocotte en fonte, etc…
14 parties à la landaise, partie spéciale à 2€ le carton avec 3 lots surprise, bourriche: 30 lots. 1 carton offert.
Buvette, sandwich, gâteaux.
L’argent récolté sera reversé au profit du Téléthon. .
Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23
