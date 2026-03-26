Loto du Comité des Fêtes route du Mas Azerables
Loto du Comité des Fêtes route du Mas Azerables dimanche 10 mai 2026.
Loto du Comité des Fêtes
route du Mas Salle polyvalente Azerables Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
A partir de 13h, à la salle polyvalente d’Azérables. Retrouvez cette nouvelle édition du loto du Comité des Fêtes.
Sans réservation. .
route du Mas Salle polyvalente Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 33 07 53 cdf.azerables@orange.fr
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English :
L’événement Loto du Comité des Fêtes Azerables a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Tourisme
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