Loto du Comité des Fêtes route du Mas Azerables

Loto du Comité des Fêtes

route du Mas Salle polyvalente Azerables Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

A partir de 13h, à la salle polyvalente d’Azérables. Retrouvez cette nouvelle édition du loto du Comité des Fêtes.

Sans réservation. .

route du Mas Salle polyvalente Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 33 07 53 cdf.azerables@orange.fr

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English :

L’événement Loto du Comité des Fêtes Azerables a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Tourisme