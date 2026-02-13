Loto du comité des fêtes Salle des fêtes Bésignan

Loto du comité des fêtes

Salle des fêtes 156 Place de l’Eglise Bésignan Drôme

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Gros lots 350€ de bons d’achat Intermarché/Super U

Chèques cadeaux restaurants

Entrées jardin des oiseaux, Aquarium des tropiques

Nombreux autres lots filets garnis, accessoires, bijoux, soins bien-être…

Tombola, buvette et restauration sur place

Salle des fêtes 156 Place de l’Eglise Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 88 66 46 cdfbesignan@yahoo.fr

English :

Grand prizes: 350? worth of Intermarché/Super U vouchers

Restaurant gift vouchers

Admission to the Bird Garden and Tropical Aquarium

Numerous other prizes: loot bags, accessories, jewelry, wellness treatments…

Tombola, refreshment bar and on-site catering

L’événement Loto du comité des fêtes Bésignan a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale