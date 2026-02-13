Loto du comité des fêtes Salle des fêtes Bésignan
Loto du comité des fêtes Salle des fêtes Bésignan dimanche 1 mars 2026.
Loto du comité des fêtes
Salle des fêtes 156 Place de l’Eglise Bésignan Drôme
Début : 2026-03-01 14:00:00
2026-03-01
Gros lots 350€ de bons d’achat Intermarché/Super U
Chèques cadeaux restaurants
Entrées jardin des oiseaux, Aquarium des tropiques
Nombreux autres lots filets garnis, accessoires, bijoux, soins bien-être…
Tombola, buvette et restauration sur place
Salle des fêtes 156 Place de l’Eglise Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 88 66 46 cdfbesignan@yahoo.fr
English :
Grand prizes: 350? worth of Intermarché/Super U vouchers
Restaurant gift vouchers
Admission to the Bird Garden and Tropical Aquarium
Numerous other prizes: loot bags, accessories, jewelry, wellness treatments…
Tombola, refreshment bar and on-site catering
