Loto du comité des fêtes Salle des fêtes le Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus

Loto du comité des fêtes

Salle des fêtes le Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30 19:30:00

2025-11-30

Loto avec 44 quines et nombreux lots

English : Loto du comité des fêtes

Lotto with 44 quines and numerous prizes

German : Lotto des Festkomitees

Lotto mit 44 Quines und vielen Preisen

Italiano :

Lotto con 44 quine e numerosi premi

Espanol : Bingo de la comisión de fiestas

Lotería con 44 quines y numerosos premios

