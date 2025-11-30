Loto du comité des fêtes Salle des fêtes le Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus
Loto du comité des fêtes Salle des fêtes le Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus dimanche 30 novembre 2025.
Salle des fêtes le Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30 19:30:00
2025-11-30
Loto avec 44 quines et nombreux lots
Salle des fêtes le Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 65 25 62 cdfbourcefranc@gmail.com
English : Loto du comité des fêtes
Lotto with 44 quines and numerous prizes
German : Lotto des Festkomitees
Lotto mit 44 Quines und vielen Preisen
Italiano :
Lotto con 44 quine e numerosi premi
Espanol : Bingo de la comisión de fiestas
Lotería con 44 quines y numerosos premios
