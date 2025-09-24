LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Cadours

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Cadours dimanche 8 mars 2026.

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

L’association du Comité des Fêtes de Cadours organise son loto !
Nous vous attentons nombreux !   .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01  cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

The Comité des Fêtes de Cadours association organizes its bingo!

German :

Der Verein des Festkomitees von Cadours organisiert sein Lotto!

Italiano :

L’associazione Cadours Comité des Fêtes organizza la sua tombola!

Espanol :

¡La asociación Cadours Comité des Fêtes organiza su bingo!

