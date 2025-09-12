Loto du comité des fêtes Chantillac

Loto du comité des fêtes Chantillac vendredi 12 septembre 2025.

Chantillac Charente

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

le carton

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Loto du Comité des fêtes spécial « bons d’achat » valeur 2200€ !

Salle municipale Chantillac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 74

English : Loto du comité des fêtes

Loto of the Comité des fêtes special « vouchers » worth 2200€!

German : Loto du comité des fêtes

Lotto des Festkomitees Spezial « Einkaufsgutscheine » im Wert von 2200?

Italiano : Loto du comité des fêtes

Loto del Comité des fêtes « buoni » speciali del valore di 2200?

Espanol : Loto du comité des fêtes

Loto del Comité des fêtes « vales » especiales por valor de 2200?

