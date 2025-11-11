Loto du comité des fêtes Clugnat
Loto du comité des fêtes Clugnat mardi 11 novembre 2025.
Loto du comité des fêtes
Clugnat Creuse
Loto du comité des fêtes, nombreux lots une série spéciale, une série enfant, mini bingo.
Buffet et buvette. .
Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 64 34 62
