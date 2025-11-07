Loto du comité des fêtes de Braud Salle des fêtes Braud-et-Saint-Louis
Loto du comité des fêtes de Braud Salle des fêtes Braud-et-Saint-Louis vendredi 7 novembre 2025.
Loto du comité des fêtes de Braud
Salle des fêtes Avenue de la république Braud-et-Saint-Louis Gironde
Loto spécial High Tech à la landaise organisé par le comité des fêtes de Braud et St Louis avec de nombreux lots, buvette et pâtisseries…
Ouverture des portes à partir de 18h, réservations possibles. .
Salle des fêtes Avenue de la république Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesbraud@gmail.com
