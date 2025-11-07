Loto du comité des fêtes de Braud Salle des fêtes Braud-et-Saint-Louis

Loto du comité des fêtes de Braud Salle des fêtes Braud-et-Saint-Louis vendredi 7 novembre 2025.

Loto du comité des fêtes de Braud

Salle des fêtes Avenue de la république Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Loto spécial High Tech à la landaise organisé par le comité des fêtes de Braud et St Louis avec de nombreux lots, buvette et pâtisseries…

Ouverture des portes à partir de 18h, réservations possibles. .

Salle des fêtes Avenue de la république Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesbraud@gmail.com

English : Loto du comité des fêtes de Braud

German : Loto du comité des fêtes de Braud

Italiano :

Espanol : Loto du comité des fêtes de Braud

L’événement Loto du comité des fêtes de Braud Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde