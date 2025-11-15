Loto du Comité des fêtes de Carro Maison de Carro Martigues

Loto du Comité des fêtes de Carro Maison de Carro Martigues samedi 15 novembre 2025.

Bouches-du-Rhône

Loto du Comité des fêtes de Carro Samedi 15 novembre 2025 à 16h.

Ouverture des portes à 14h.

Samedi 6 décembre 2025 à 16h.

Ouverture des portes à 14h. Maison de Carro Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

2025-12-06

Le Comité des fêtes de Carro vous invite à son loto. Avec plus de 40 lots, vous avez 1 chance sur 4 de gagner. Les prix sont inchangés depuis plus de 10 ans ! Rendez-vous à la Maison de Carro.Familles

7 parties de 3 quines et un carton plein.

Attention, aucune réservation possible, limité au 150 premiers arrivés.

On ne va pas tout vous dévoiler mais il y aura :

– Des paniers garnis gigantesques.

– Des gros lots de viande lapin, pintade …

– Les fameux jambons crus.

– Les lots apéritif ou champagne.

– Un peu d’électroménager cave à vin, plancha … .

Maison de Carro Carro

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@fetesdecarro.fr

English :

Carro’s Comité des fêtes invites you to its bingo. With over 40 prizes, you have a 1 in 4 chance of winning. The prizes have remained unchanged for over 10 years! See you at the Maison de Carro.

German :

Das Festkomitee von Carro lädt Sie zu seinem Lotto ein. Mit über 40 Losen haben Sie eine Chance von 1:4, zu gewinnen. Die Preise sind seit über 10 Jahren unverändert! Treffpunkt: Maison de Carro.

Italiano :

Il Comité des fêtes di Carro vi invita al suo bingo. Con oltre 40 premi, avete una possibilità di vincita su quattro. I premi sono rimasti invariati da oltre 10 anni! Ci vediamo alla Maison de Carro.

Espanol :

El Comité des fêtes de Carro le invita a su bingo. Con más de 40 premios, tiene 1 posibilidad entre 4 de ganar. Los premios no han cambiado desde hace más de 10 años. Nos vemos en la Maison de Carro.

L’événement Loto du Comité des fêtes de Carro Martigues a été mis à jour le 2025-05-28 par Office de Tourisme de Martigues