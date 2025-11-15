Loto du Comité des fêtes de Carro Maison de Carro Martigues
Loto du Comité des fêtes de Carro Maison de Carro Martigues samedi 15 novembre 2025.
Bouches-du-Rhône
Loto du Comité des fêtes de Carro Samedi 15 novembre 2025 à 16h.
Ouverture des portes à 14h.
Samedi 6 décembre 2025 à 16h.
Ouverture des portes à 14h. Maison de Carro Carro Martigues Bouches-du-Rhône
Début : Samedi 2025-11-15 16:00:00
2025-11-15
2025-12-06
Le Comité des fêtes de Carro vous invite à son loto. Avec plus de 40 lots, vous avez 1 chance sur 4 de gagner. Les prix sont inchangés depuis plus de 10 ans ! Rendez-vous à la Maison de Carro.Familles
7 parties de 3 quines et un carton plein.
Attention, aucune réservation possible, limité au 150 premiers arrivés.
On ne va pas tout vous dévoiler mais il y aura :
– Des paniers garnis gigantesques.
– Des gros lots de viande lapin, pintade …
– Les fameux jambons crus.
– Les lots apéritif ou champagne.
– Un peu d’électroménager cave à vin, plancha … .
Maison de Carro Carro
Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@fetesdecarro.fr
English :
Carro’s Comité des fêtes invites you to its bingo. With over 40 prizes, you have a 1 in 4 chance of winning. The prizes have remained unchanged for over 10 years! See you at the Maison de Carro.
German :
Das Festkomitee von Carro lädt Sie zu seinem Lotto ein. Mit über 40 Losen haben Sie eine Chance von 1:4, zu gewinnen. Die Preise sind seit über 10 Jahren unverändert! Treffpunkt: Maison de Carro.
Italiano :
Il Comité des fêtes di Carro vi invita al suo bingo. Con oltre 40 premi, avete una possibilità di vincita su quattro. I premi sono rimasti invariati da oltre 10 anni! Ci vediamo alla Maison de Carro.
Espanol :
El Comité des fêtes de Carro le invita a su bingo. Con más de 40 premios, tiene 1 posibilidad entre 4 de ganar. Los premios no han cambiado desde hace más de 10 años. Nos vemos en la Maison de Carro.
