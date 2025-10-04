Loto du comité des fêtes de Conlie Conlie
Place des Halles Conlie Sarthe
Loto organisé par le Comité des Fêtes de Conlie
Animé par Hervé
Ouverture des portes à 18h
Nombreux lots à gagner!
Pour plus de renseignements 06.11.59.68.20 .
Place des Halles Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 11 59 68 20
English :
Loto of the Comité des fêtes de Conlie
German :
Lotto des Festkomitees von Conlie
Italiano :
Lotteria organizzata dal comitato del festival di Conlie
Espanol :
Loto organizado por la comisión de fiestas de Conlie
