Loto du comité des fêtes de la Sauvetat-sur-Lède

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Loto organisé par le Comité des Fêtes de La Sauvetat-sur-Lède.

De nombreux lots sont à gagner, sous forme de bons d’achat, ainsi qu’une bourriche composée de lots de viande.

Pâtisseries et buvette seront disponibles dans la salle.

Loto organisé par le Comité des Fêtes de La Sauvetat-sur-Lède.

De nombreux lots sont à gagner, sous forme de bons d’achat, ainsi qu’une bourriche composée de lots de viande.

Pâtisseries et buvette seront disponibles dans la salle. .

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 79 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du comité des fêtes de la Sauvetat-sur-Lède

Loto organized by the Comité des Fêtes de La Sauvetat-sur-Lède.

Numerous prizes are up for grabs, in the form of vouchers, as well as a bourriche of meat prizes.

Pastries and refreshments will be available in the hall.

L’événement Loto du comité des fêtes de la Sauvetat-sur-Lède La Sauvetat-sur-Lède a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Coeur de Bastides