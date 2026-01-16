Loto du Comité des Fêtes de Saint-Jean (Plateau) | 2026

Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 13:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Pour amateurs de loto

Loto du comité des fêtes du plateau Saint-Jean.

Dimanche 1er février à partir de 13h30 à la salle Pierre Mendès France à Nogent-le-Rotrou.

Ouverture des portes 12h30

Buffet & buvette sur place

Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 62 94

English :

For bingo lovers

Loto du comité des fêtes du plateau Saint-Jean.

Sunday February 1 from 1.30pm at the Salle Pierre Mendès France in Nogent-le-Rotrou.

Doors open at 12:30 pm

Buffet & refreshments on site

L’événement Loto du Comité des Fêtes de Saint-Jean (Plateau) | 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-01-16 par OTs DU PERCHE