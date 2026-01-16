Loto du Comité des Fêtes de Saint-Jean (Plateau) | 2026 Nogent-le-Rotrou
Loto du Comité des Fêtes de Saint-Jean (Plateau) | 2026 Nogent-le-Rotrou dimanche 1 février 2026.
Loto du Comité des Fêtes de Saint-Jean (Plateau) | 2026
Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 13:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Pour amateurs de loto
Loto du comité des fêtes du plateau Saint-Jean.
Dimanche 1er février à partir de 13h30 à la salle Pierre Mendès France à Nogent-le-Rotrou.
Ouverture des portes 12h30
Buffet & buvette sur place
Pour amateurs de loto
Loto du comité des fêtes du plateau Saint-Jean.
Dimanche 1er février à partir de 13h30 à la salle Pierre Mendès France à Nogent-le-Rotrou.
Ouverture des portes 12h30.
Buffet & buvette sur place .
Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 62 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For bingo lovers
Loto du comité des fêtes du plateau Saint-Jean.
Sunday February 1 from 1.30pm at the Salle Pierre Mendès France in Nogent-le-Rotrou.
Doors open at 12:30 pm
Buffet & refreshments on site
L’événement Loto du Comité des Fêtes de Saint-Jean (Plateau) | 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-01-16 par OTs DU PERCHE